37.40 / 38.11 40.26 / 41.13
Київ: +21
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Україна повернула під контроль «вишки Бойка» у Чорному морі, — ГУР (відео)

12:32 11 вересня 2023
«Вишки Бойка» у Чорному морі

Україна, яка бореться з російською агресією, повернула під контроль газові та нафтові платформи в Чорному морі між Кримом та Одесою. Ці об'єкти більш відомі під назвою «вишки Бойка». Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Як відомо, росія окупувала ці бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

Розвідники розповіли, що провели унікальну операцію зі встановлення контролю над «Вишками Бойка». Зокрема під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш».

Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР, а також РЛС «Неву», що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Генштабі повідомили про масштабні втрати ворога за добу.

84

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Рибам — успіх в починаннях, Скорпіонам — романтичні поїздки, Овнам — вдалі покупки: гороскоп на день Водяної Мавпи

Очищення унітазу

Надпотужний спосіб очистки унітазу: від вапняного нальоту та сечового каменю не залишиться і сліду (відео)

Ремонт машини

Чекає штраф у 850 грн: кому з водіїв краще заздалегідь замінити техпаспорт

зодіак

Овнам та Рибам — кар'єра, Скорпіонам — сім'я, Козорогам — матеріальний добробут: гороскоп на тиждень 11 — 17 вересня 2023 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту