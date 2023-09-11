Україна, яка бореться з російською агресією, повернула під контроль газові та нафтові платформи в Чорному морі між Кримом та Одесою. Ці об'єкти більш відомі під назвою «вишки Бойка». Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Як відомо, росія окупувала ці бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

Розвідники розповіли, що провели унікальну операцію зі встановлення контролю над «Вишками Бойка». Зокрема під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш».

Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР, а також РЛС «Неву», що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Генштабі повідомили про масштабні втрати ворога за добу.

84

Читайте нас у Facebook та Instagram