Ворог атакував Україну вночі дронами і ракетами, знищено 14 БПЛА (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на вівторок, 11 вересня, окупанти атакувала Україну дронами-камікадзе та двома типами ракет. При цьому ППО збила близько 14 ворожих дронів, а більшість ракет не досягли мети. Про це розповів під час телемарафону речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, вночі напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей було спрямовано «Шахеди» з міста Єйськ у Краснодарському краї.

«Саме було запущено 9 ударних БПЛА. Потім ця цифра зросла. Найближчим часом ми подамо офіційну інформацію», — розповів він.

Як зазначив спікер, на даний момент відомо про знищення близько 12 БПЛА. Крім того, «є ще інформація по Сумщині».

«Таким чином можна говорити, що буде більша цифра. Близько 13−14 безпілотників було знищено. Є ще інформація про один збитий безпілотник невстановленого типу», — констатував Ігнат.

Крім того, додав він, противник атакував вночі Україну і протирадіолокаційними ракетами та ракетами Х-59.

«Це протирадіолокаційні ракети, які запускаються з тактичної авіації Су-34 та Су-35. Також атакували керованими авіаційними ракетами Х-59. Очевидно, що більшість не досягла своїх цілей. Результати ми оприлюднимо згодом», — додав Ігнат.

Про наслідки атаки на Дніпропетровську область розповів очільник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок ракетного удару по Криворіжжю сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

В Гречаноподівській громаді є пошкодження приватних будинків: потрощено 4 будинки, декілька господарчих споруд.

«Від артилерійських обстрілів потерпала Нікопольщина. Ворог бив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджене приватне підприємство. Побиті 2 будинки та газогін. Решта інформації уточнюється. Попередньо, всюди минулося без загиблих та постраждалих», — зазначив він.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Генштабі повідомили про масштабні втрати ворога протягом минулої доби.

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