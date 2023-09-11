Закупляла коштовні овочерізки для укриттів: столичну чиновницю відсторонили від посади

Начальницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА Києва Ольгу Дроздову, яку підозрюють у розтраті бюджетних коштів на закупівлі овочерізок за завищеною ціною, відсторонили від посади.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

У понеділок, 11 вересня, Голосіївський районний суд Києва застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на два місяці та відсторонив її від посади на такий саме строк.

Крім того, на Дроздову покладено ряд процесуальних обов’язків, а саме прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого; повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну місця свого проживання; утримуватися від спілкування з працівниками фірми-постачальника; здати на зберігання документи, що дають право виїзду за кордон.

Раніше повідомлялося, що посадовиці Дніпровської райдержадміністрації Києва Ользі Дроздовій повідомили про підозру в розтраті 300 тисяч держкоштів на облаштуванні укриття 18 серпня.

Пізніше Дроздовій оновили підозру: сума завданих збитків зросла майже до 460 тис. грн. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомляли «ФАКТИ», фінансовий експерт та публіцист Сергій Фурса вважає, що корупція зараз стала головною темою українського суспільства. Українці повинні вимагати від влади системних рішень для подолання цього зла.

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