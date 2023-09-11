Поразка команди Петракова та гол словаків на 9-й секунді: відеоогляди матчів відбору Євро-2024

У понеділок, 11 вересня, п'ятьма матчами продовжилася ігрова програма 6-го туру відбірного етапу на Євро-2024, де напередодні поляки з Левандовські зганьбилися у гостьовому поєдинку з Албанією.

Кваліфікація Євро-2024. 6-й тур

Група D

Вірменія — Хорватія — 0:1 (Крамарич, 13).

Підопічні українського фахівця Олександра Петракова не змогли нічого протиставити віцечемпіонам світу 2018 року та бронзовим призерам мундіалю 2022-го. Хорватія забила в дебюті зустрічі, після чого створила достатньо моментів, щоб розвинути свій успіх, але обмежилася мінімальною перемогою.

Латвія — Уельс — 0:1 (Ремзі, 29, з пенальті).

Становище команд: Хорватія — 10 очок (5 матчів); 2. Туреччина — 10 (5); 3. Вірменія — 7 (5); 4. Уельс — 7 (5); 5. Латвія — 0 (5).

Група J

Португалія — Люксембург — 9:0 (Інасіо, 12, 45+4, Рамуш, 18, 34, Діогу Жота, 57, 77, Орта, 67, Бруну Фернандеш, 83, Жоау Феліш, 88).

Португалія без Криштіану Роналду розгромила скромний Люксембург і єдина зі всіх збірних після шести зіграних матчів відбору має гордий «0» у графі пропущені м'ячі. При цьому самі піренейці забили цілих 24 (!) м'ячі у ворота суперників.

Ісландія — Боснія та Герцеговина — 1:0 (Фіннбогасон, 90+1).

Словаччина — Ліхтенштейн — 3:0 (Ганцко, 1, Дуда, 3, Мак, 6).

Словаччина «відвантажила» скромному Ліхтенштейну три м'ячі за стартові шість хвилин гри, причому відкрили рахунок підопічні італійського фахівця Франческо Кальцони вже на 9-й (!) секунді. Швидко забезпечивши комфортну перевагу, словаки спокійно довели гру до фінального свистка.

Становище команд: 1. Португалія — 18 балів; 2. Словаччина — 13; 3. Люксембург — 10; 4. Боснія та Герцеговина — 6; 5. Ісландія — 6; 6. Ліхтенштейн — 0.

У вівторок, 12 вересня, у кваліфікації Євро-2024 зіграють: група А — Іспанія — Кіпр, Норвегія — Грузія; група С — Італія — Україна, Мальта — Північна Ірландія; група F — Швеція — Австрія, Бельгія — Естонія; група I — Румунія — Косово, Швейцарія — Андорра, Ізраїль — Білорусь.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч відбору Євро-2024 Італія — Україна.

Фото Федерації футболу Вірменії

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