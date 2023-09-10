Де і коли дивитись у прямому ефірі Італія — Україна: розклад трансляцій та прогноз на матч відбору Євро-2024

У вівторок, 12 вересня, збірна України з футболу, яка відібрала у Вроцлаві очки у команди Англії (1:1), проведе на знаменитій арені «Сан-Сіро» у Мілані черговий матч відбору Євро-2024 проти чинних чемпіонів Європи італійців (арбітр — Алехандро Ернандес з Іспанії).

Зазначимо, що в колишні роки «жовто-сині» жодного разу не перемагали італійців, зазнавши у восьми поєдинках шість поразок із загальним рахунком 2:14 (дві нічиї здобуті у товариських зустрічах — 0:0 у 2006-му та 1:1 у 2018-му). Саме «Скуадра Адзурра» не пустила нашу збірну до півфіналу ЧС-2006, розгромивши Шевченка та компанію у грі ¼ фіналу — 3:0.

Відеоогляд матчу Італія — Україна — 1:1 у 2018 році

У майбутній грі букмекери знову бачать явним фаворитом підопічних Лучано Спаллетті, який перед вересневими матчами змінив на чолі збірної Роберто Манчіні, котрий очолив команду Саудівської Аравії (із зарплатою 20 млн євро на рік). Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу Італії приймає з коефіцієнтом 1,49, на нічию — 4,60, на виграш України — 7,40.

У прямому ефірі поєдинок Італія — Україна на території нашої країни дивіться безкоштовно о 21:45 на регіональних каналах «Суспільного» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Одеса», «Суспільне: Рівне» тощо). Також пряма трансляція з Мілана запланована на медіа-сервісі MEGOGO.

Відбір Євро-2024. Група С. 6-й тур

12 вересня (вівторок)

Італія — Україна 21:45 регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

Нагадаємо, що до однієї відбірної групи Євро-2024 з Україною, окрім італійців та англійців, потрапили Північна Македонія і Мальта. Наша команда до нічиєї у Вроцлаві програла Англії на «Уемблі» (0:2), а також перемогла Північну Македонію (3:2 у гостях) та Мальту (1:0 на своєму полі) .

Що ж до Італії, то апеннінці в групі програли вдома Англії (1:2), здолали в гостях Мальту (2:0) і сенсаційно не втримали перемогу на полі Північної Македонії (1:1).



Становище команд: 1. Англія — 13 очок (5 матчів); 2. Україна — 7 (4); 3. Італія — 4 (3); 4. Північна Македонія — 4 (4); 5. Мальта — 0 (4).

Додамо, що у паралельному поєдинку 6-го туру кваліфікації у групі С 12 вересня зіграють Мальта та Північна Македонія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України програла у спарингу Німеччині.

Фото uaf.ua

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