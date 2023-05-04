Чоловік покійної Руслани Писанки вперше розповів, як вона боролася з тяжкою хворобою

Чоловік покійної акторки та телеведучої Руслани Писанки, яка пішла з життя у липні минулого року, вперше розкрив подробиці боротьби з тяжкою хворобою. Ігор Ісаков показав програмі ЖВЛ їхній спільний будинок та розповів про те, як дізнався, що його дружина важко хворіє та про що мріє зараз.

Все почалося з того, що взимку 2022 року Руслана просто під час вистави впала на сцені та зламала ногу. Під час повномасштабного вторгнення дім, в якому Руслана та Ігор багато років жили щасливо, опинився у самому епіцентрі запеклих боїв. Руслані зі зламаною ногою та її мамі, у якої тоді вже була четверта стадія онкології, було дуже тяжко спускатися по сходах в підвал. Тому Ігор вирішив вивезти жінок у більш безпечне місце. Спочатку вона вирушили до Івано-Франківська, а потім Ігор відправив Русю до Німеччини.

«Наші сходи у підвал виявилися дуже круті і вкрай тяжко було зносити всіх по черзі туди під час обстрілів. В той момент в тещі вже була четверта стадія раку, вона майже не ходила. А в Русі все тільки починалося… Тоді я прийняв рішення будь-якою ціною вивезти Русю у безпечне місце. Десь 3 дні ми їхали до Івано-Франківської області. Їй було дуже важко. Руся брала телефон, до когось телефонувала, питала, чи ми можемо зупинитись. Кажу: „Русь, дивись, ми не знаємо, що тут буде. У тебе зламана нога і дуже складний перелом. Давай, кажу, тебе відправимо хоч куди-небудь“. Я її вмовив, слава Богу, у нас були закордонні паспорти з собою. Я сказав, що в Німеччину було б непогано, бо там у неї кум живе. І я повіз Русю на кордон з Румунією. Вона поїхала без речей, без нічого, з одним пакетиком та ходунками. Це було щось страшне», — розповів Ігор ЖВЛ.

Ігор кілька днів побув із хворою тещею на Заході України та повернувся додому. За кілька днів її не стало.

«Останнє, що вона пам'ятає, мабуть, як сідала в машину. Теща приїхала додому і, на жаль, більше її не стало. Я не знав, як сказати про це моїй Русі. В неї був шок», — поділився Ігор.

Чоловік Руслани каже, що вона завжди була усміхнена і доброзичлива, навіть тоді, коли дізналася про свою страшну хворобу.

«Одного дня вона подзвонила мені і сказала: „Ігорюша, не хвилюйся. Все добре, але в мене є пухлини. Лікарі сказали, що все операбельно, тому ми все зробимо, все буде добре“. Я наскільки повірив її словам, що коли прийшов документ з її діагнозом для того, щоб я мав змогу виїхати з країни, там було написано, що це вже було „палеативне лікування“. Я подумав, що це була якась помилка, тому що я не розумів цих слів. Я коли збирався їхати до неї, вона мені прислала величезний список. Це і мультиварка, і сковорідки, і келихи. Вона попросила привезти їй всі перуки. І на жаль, всі ці перуки їй згодилися. Мені довелося підстригати Русю. Це був такий момент дуже неприємний», — розповів чоловік Руслани Писанки.

Ігор каже, зараз кожен куточок їхнього спільного дому нагадує йому про його кохану Русю.

«В цьому домі немає мабуть квадратного метру, де не було б її присутності. Вона у кожній стіні. Ми тут разом тренувалися, малювали, виривали якусь траву, шили їй концертні костюми. Вона навчила мене вставляти нитку в голку на швейній машинці, я допомагав їй в усьому», — каже Ігор.

Наразі він мріє тільки про одне — перевипустити легендарну книгу з рецептами Руслани.

«В нашому будинку все залишилось так, як було при ній, і так воно і буде далі. Бо це робила Руся. Наразі я мрію про те, щоб перевипустити легендарну книгу її рецептів. Я думаю, що прийде час і зробимо цю книжку», — каже Ісаков.

Нагадаємо, у Німеччині Руслані зробили дві операції. Проте врятувати життя акторці не вдалося.

До Києва прах Руслани вдалося привезти лише у серпні. Тут її разом і мамою відспівали у храмі.

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