Агент ФСБ із виправної колонії вербував коригувальників ракетних ударів по Львову (фото)

СБУ періодично повідомляє про виявлення громадян, які пішли на угоду з ворогом та з`ясовували для представників спецслужб країни-агресорки координати для ракетних ударів, як це сталося цього літа в Краматорську.

Як повідомляють в Службі безпеки України, нещодавно кіберфахфвці викрила в’язня, який за вказівками представників фсб шукав коригувальників «на волі» для ударів по Львову. Чоловік відбуває покарання у виправній колонії Львівщини.

Ворога цікавили пункти транзитного базування важкого озброєння ЗСУ та місцеві теплоелектростанції. Для збору інформації, а також для наведення російських ракет та дронів на українські об’єкти, фігурант намагався створити власну мережу інформаторів, до якої хотів залучити своїх близьких родичів та знайомих «на волі».

Зловмисником виявився 48-річний місцевий житель, який з 2019 року відбуває покарання за вчинення тяжкого злочину. У поле зору фсб він потрапив через свої коментарі на підтримку збройної агресії рф проти України в «Однокласниках». Згодом його дистанційно завербували під виглядом знайомства з громадянкою росії.

Фото СБУ

Фото СБУ

Фото СБУ

За кожне виконане завдання фсб «гарантувала» від 1 до 5 тисяч доларів — сума залежала від важливості українського об’єкта. Та співробітники СБУ своєчасно заблокували підривну діяльність російського агента

Зловмиснику повідомлено про підозру за кількома статтями: ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками); ст. 436 (пропаганда війни); ч. 2 та ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

В СБУ додали, що чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно співробітники спецслужби викрили та затримали контрактника однієї з військових частин Національної гвардії, який за завданням фсб займався підготовкою нових повітряних атак рф по об’єктах критичної інфраструктури столиці.

Фото СБУ

187

Читайте нас у Facebook та Instagram