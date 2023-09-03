В Україні запустили новий поїзд на популярному міжнародному напрямку

«Укрзалізниця» запустила новий міжнародний поїзд № 119/120 Київ — Хелм. У неділю, 3 вересня, поїзд вже відправився у перший рейс.

Про це інформує пресслужба компанії.

Графік руху:

прибуття до Хелма — о 17:27 (якраз під пересадку до Варшави на польський IC21100 (18:12 —21:02);

зворотний виїзд з Хелма — о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42);

прибуття до Києва — о 22:45.

Додаткові рейси здійснять потяги на напрямках Львів-Київ-Львів та Львів-Одеса-Львів.

Раніше національний перевізник вже додав у розклад руху декілька поїздів:

Львівський напрямок

Поїзд № 191/192 Львів — Київ — Львів здійнить додаткові рейси 2,3,9 та 10 вересня. Відправлення з Києва о 07:05, прибуття до Львова о 17:03. Зворотно зі Львова о 13:15, Київ 22:05.

Одеський напрямок

Поїзд № 167/168 Львів — Одеса — Львів, який здійснить два своїх рейси 3 вересня. Відправлення зі Львова о 08:37, прибуття в Одесу о 20:13. Зворотно з Одеси о 09:39, Львів 20:44.

Запоріжжя

Скасований у дати проведення ремонтних робіт на станції Перемишль поїзд № 31/32 із Запоріжжя курсуватиме замість Польщі до Івано-Франківська.

Тимчасовим маршрутом поїзд відправлятиметься із Запоріжжя 7−8, 14−15, 21−22 вересня о 20:49 та прибуватиме наступного дня до Івано-Франківська о 16:02. Зворотне відправлення з Івано-Франківська 8−9, 15−16, 22−23 вересня о 19:23, прибуття до Запоріжжя — о 15:34 наступного дня.

Квитки на рейси будуть доступні для придбання в застосунку «Укрзалізниці», чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, що на превеликий жаль, Угорщина в середині серпня несподівано скасувала потяги українського спрямування.

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