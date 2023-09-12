«Визнав себе частиною цієї бл… ї нацистської системи»: Анатоліч про вчинок Шепелєва

Днями стало відомо, що ексведучий українського проєкту «Розсміши коміка» Дмитро Шепелєв зніматиме для пропагандистського каналу «росія-1» шоу в Маріуполі, де російські війська вбили тисячі українців. На вчинок вже колишнього колеги відреагував український шоумен та ведучий Анатолій Анатоліч. Він пригадав, що вони познайомилися у 2006 році: зустрічалися на парковці о 6 ранку, куди приїжджали на ранкові українські шоу.

«Я на ХітФм, Педан з Притулою на Новий і Діма на М1. Діма — білорус, але завжди його сприймали своїм, — пише Анатолій Анатоліч. — І Діма завжди зізнавався в любові до України, в якій в нього склалася чудова кар'єра. Потім Діма переїхав в москву, туди його запросив ернст, на перший канал. Нічого собі. І такі були часи, коли працювали і там, і тут. Тут типу то таке, а от там — це було рівень. Так було і в кіно, і в естраді, і в телебаченні. І от Діма їздив і туди, і в нас щось вів на Новому каналі. А потім Жанна Фріске і вся ця історія. Про це не хочу говорити. І ми іноді списувалися в інстаграм з різних питань, і ніколи не піднімали питання, що Діма в Москві».

За словами Анатоліча, вони не були близькими друзями, але зараз він навіть не може зраднику Шепелєву написати, який «він му**к, бо його акаунт недоступний в нашому регіоні».

«Він приїхав в Маріуполь знімати програму для расія1. Про тварин. Ну можеш про Рому зверя зняти чи про дурять під Києвом. Бо це дійсно тварини. Приїхати в Маріуполь зараз — це визнати себе частиною цієї бл… ї нацистської системи. Стати в один ряд з найогиднішими пропагандистами, хоч знімаєш ти, Діма, про тваринок. Сподіваюсь, ти прочитаєш це. На жаль, в особисті не можу сказати тобі, яке ти нікчемне х**ло. Але сподіваюсь, тобі передадуть наші спільні знайомі білоруси, якщо хтось з них ще з тобою спілкується».

Дмитро Шепелєв

Раніше «ФАКТИ» писали, що телеведучий Анатолій Анатоліч обурився в Польщі через українців, які за кордоном між собою розмовляють російською.

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