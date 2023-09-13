В Ізраїлі попросили хасидів утриматися від поїздки в Умань і виділили їм на допомогу понад мільйон доларів

Незважаючи на війну, яку росія розв'язала проти України, прочани-хасиди з Ізраїлю, як і раніше, прямують до Умані, щоб відсвяткувати там свято Рош га-Шана (Новий рік у іудеїв). Їхня безпека стала предметом телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Нагадаємо, «ФАКТИ» раніше інформували про те, що Україна пригрозила не пустити хасидів в Умань цього року.

За підсумками переговорів, було ухвалено рішення направити в Умань 20 ізраїльських поліцейських. Вони вилетіли 11 вересня в Польщу і Молдову, а потім попрямували в Україну для участі в роботі із забезпечення безпеки та охорони громадського порядку в Умані на весь час свята Рош га-Шана.

Йдеться про поліцейських підрозділу ЯСАМ, експертів-криміналістів, оперативних працівників. Усі поліцейські володіють російською мовою, більша частина з них має досвід роботи в Умані в попередні роки.

Як повідомляє поліція Черкаської області, в Умані на час святкування Рош га-Шана вводяться додаткові обмеження. З 11 до 21 вересня в місті буде встановлено особливий режим в'їзду та виїзду, а також пересування цивільних осіб містом. Буде заборонено в'їзд до Умані трьома автошляхами, а на інших діятимуть контрольно-пропускні пункти.

Буде обмежено рух транспорту в районі могили раббі Нахмана, до якої здійснюють паломництво хасиди. У районі паломництва буде заборонено використання піротехнічних засобів, а також продаж пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю. Також заборонено продаж спиртних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі.

Володимир Зеленський попередив Біньяміна Нетаньяху, що в місцях паломництва в Умані бомбосховища можуть вмістити не більше ніж 11 тисяч осіб. При цьому очікується, що в Умань приїде близько 50 тисяч паломників.

Нетаньяху 10 вересня закликав ізраїльтян утриматися від поїздки в Умань. Разом з тим, уряд Ізраїлю ухвалив рішення виділити 4 млн шекелів (понад 1 млн доларів) на організацію поїздок паломників-хасидів.

Раніше «ФАКТИ» писали, що 2022 року Умань «заробила» на хасидах рекордну суму, вперше спрацювавши в плюс.

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