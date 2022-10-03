«Вперше спрацювали у плюс»: цього року Умань «заробила» на хасидах рекордну суму

В Умані цього року вперше запровадили іноваційний спосіб сплати туристичного збору паломниками-хасидами (а їх прибуло в місто понад 23 тисячі) і це дало свій результат. Як повідомив перший заступник міського голови Умані Олег Ганіч, станом на 25 вересня в бюджет міста надійшло вже 9,6 млн гривень, тоді як минулого року ця сума склала 3,9 млн гривень.

При цьому, за словами Ганіча, щороку мінімальні витрати міста на прийом паломників-хасидів складають близько 2−3 млн грн.



«Це перший рік, коли ми бачимо, що наше місто спрацювало в плюс. Місто отримало додаткові кошти у місцевий бюджет, які будуть використані на інфраструктуру», — повідомив представник керівництва міста.

Нагадаємо, святкування Рош-га-Шана в Умані 2022 року проходило в умовах посилених заходів безпеки. Масові заходи, а також продаж алкоголю та піротехніки опинилися під забороною. Крім того, було посилено пропускний режим та контроль за перебуванням громадян і запроваджено обмеження на доступ до місць паломництва. Напередодні святкувань СБУ провела низку антитерористичних заходів для перевірки захищеності об'єкта паломництва. Спецназівці СБУ навіть змоделювали штурм об'єкта з використанням альпіністського спорядження, затримали умовну «терористичну групу» та звільнили заручників. Як виявилося пізніше, побоювання були не марними — хасидів намагалися атакувати іранські дрони.

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