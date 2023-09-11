Не ухилянти: адвокатка спростувала міф про чоловіків, у яких третя дитина народилися після жовтня 2022 року

В Україні триває мобілізація. Повістки можуть отримати всі військовозобов'язані громадяни, якщо вони не мають відстрочки по стану здоров'я або з інших поважних причин.

Як відомо, чоловіків, які виховують трьох і більше дітей, звільняють від мобілізації. У зв'язку з цим хтось почав поширювати чутки про те, що ті, у кого яких третя дитина народилася після жовтня 2022 року, вважатимуть ухилянтами.

Вочевидь, розрахунок робився на те, що коли почалася війна у лютому 2022 року, сім'ї з двома дітьми вирішили завести третю дитину з тим, щоб забезпечити «бронь» та відстрочку від армії для чоловіка.

У законі немає припису про те, що діти, народжені після жовтня 2022 року, є підставою для того, аби вважати чоловіка ухилянтом, пояснила адвокатка Марія Левченко.



«Ми отримали багато запитів із цим питання протягом останнього тижня. Підстави про відстрочку від мобілізації у нас регулюються законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тому кожен може відкрити закон на сайті Верховної Ради й перевірити статтю 23. Саме у ній вказані підстави для відстрочки від мобілізації, зокрема і для чоловіків, які утримують трьох і більше дітей», — заявила вона у відео.

Юристка всім радить читати закон.

«Якщо вам на очі потрапляє подібна сумнівна інформація, варто самому її перевіряти, відкривши закон, яким керуються ТЦК та СП під час призначення відстрочки. Жодних законопроєктів, або підтвердженої інформації про те, що чоловіки, в яких третя дитина народилася після жовтня 2022 року, вважатимуться ухилянтами — немає. Це просто чутки, які поширюють у каналах Telegram», — пояснила Левченко.

Вона закликала не піддаватись паніці та перевіряти всю інформацію, яка викликає сумніви.

Як відомо, ухилянтом вважається особа, стосовно якої набрав законної сили вирок суду про ухилення від мобілізації. Тобто її мають визнати винною у судовому порядку.

При цьому якщо на чоловіка ТЦК та СП наклали адміністративну відповідальність, то він вважається правопорушником, а не ухилянтом.

Також варто зазначити, що якщо чоловік отримав повістку й не прийшов у військкомат, то на нього накладається штраф у розмірі від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян — від 3400 до 5100 грн. Рішення про це приймає ТЦК та СП.

Покарання за ухилення від мобілізації передбачено статтею 336. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Нагадаємо, адвокатка пояснила, чому прикордонники зараз не можуть обмежувати виїзд військовозобов'язаних жінок за кордон.

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