Джордж Буш взяв участь у конференції «Ялтинська європейська стратегія», що відбулася у Києві (нагадаємо на форум на звичайному поїзді Інтерсіті приїхав і експрем'єр Великобританії Борис Джонсон). Буш підключився відеозв'язком. Політик, який був 43-м президентом США (займав цю посаду у 2001−2009 роках), заявив, що був здивований, коли дізнався, що особисто зустрічався з євгеном пригожиним.

Як повідомляє Business Insider, Буша запитали, чи шокувала його звістка про загибель засновника ПВК «Вагнер» в авіакатастрофі.

«Ні, що мене шокує, то це те, що днями я побачив фотографію з саміту G8 у Санкт-Петербурзі. І я зрозумів, що він був хлопцем, який подавав мені їжу», — відповів Буш.

Він назвав пригожина «шеф-кухарем» володимира путіна і додав, що забув, як особисто зустрічався із бізнесменом. «Все, що я знаю, це те, що я вижив», — пожартував Буш, натякаючи на ризик бути отруєним.

Фото, на якому пригожин пропонує Бушу скуштувати один із напоїв, було зроблено 14 липня 2006 року. Тоді росія вперше приймала у себе саміт «Великої вісімки» (G8). Спеціально для цього заходу путін форсував реконструкцію Костянтинівського палацу у Петербурзі.

Пригожин обслуговував як офіціант Джорджа Буша та його дружину Лору Буш під час вечері з путіним та його тодішньою дружиною Людмилою

Вже тоді пригожин прагнув (і дуже успішно) налагодити добрі стосунки з російським лідером. Його фірма готувала частування для учасників саміту, а сам «шеф-кухар» обслуговував як офіціант Джорджа Буша та його дружину Лору Буш під час вечері з путіним та його тодішньою дружиною Людмилою. Нагадаємо, подружжя путіних розлучилося у квітні 2014 року.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», ватажок бойовиків та інші чиновники «Вагнера» загинули в авіакатастрофі 23 серпня цього року. У Білому домі не виключають, що за смертю пригожина стоїть кремль.

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