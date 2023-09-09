Борис Джонсон прибув у Львів: їхав звичайним Інтерсіті з пасажирами та пив каву

Великий друг України, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув у суботу, 9 вересня, до Львова поїздом. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

На світлині, яку опублікували українські залізничники, Джонсон, вочевидь, купує каву.

«Тут вам завжди радий кожен, пане Джонсоне!» — додали в Укрзалізниці.

На відміну від попередніх поїздок, цього разу Джонсон вирішив подорожувати Україною в компанії звичайних пасажирів. Джонсон прибув до Львова на Інтерсіті+.

На Львівському вокзалі Бориса Джонсона зустрів міський голова Львова Андрій Садовий.

«Вітаємо великого друга України Бориса Джонсона у Львові», — зазначив Садовий.

Андрій Садовий повідомив, що разом з Борисом Джонсоном вшанував пам'ять загиблих захисників України та героїв Небесної Сотні.

Як відомо, Борис Джонсон приїхав до Києва з неоголошеним візитом для участі у форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), що відбувся у п'ятницю, 8 вересня. Також в Києві він зустрівся з Володимиром Зеленським і відвідав Київський обласний центр реабілітаційної медицини.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно дружина Бориса Джонсона народила сина.

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