Керівник компанії «вагнер» євген пригожин та його права рука дмитро уткін, начальник тилу ПВК та інші «вагнерівці» дійсно загинули під час вибуху літака у Тверській області 23 серпня.

За інформацією слідчого комітету росії, молекулярно-генетичні експертизи проведені, особи всіх 10 загиблих встановлені. Усі вони були вказані у списку до польотного листа.

«У рамках розслідування аварії літака у Тверській області завершено проведення молекулярно-генетичних експертиз. За їхніми результатами особи всіх 10 загиблих встановлені, вони відповідають списку, заявленому у польотному листі» , — повідомили у слідкому.

Нагадаємо, літак «Embraer Legacy 600» з реєстраційним номером RA-02795, який належав колишньому «кухарю путіна» євгену пригожину був збитий вогнем з ППО підвідомчої мо рф в Бологівському районі Тверської області.

На Заході вважають, що російський диктатор таким чином помстився пригожину за приниження після червневого заколоту. На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), ні міністр оборони сергій шойгу, ні начальник генштабу валерій герасимов не стратили б пригожина без наказу путіна.

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