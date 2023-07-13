Гірко молодятам: Надя Дорофєєва показала фото з таємного весілля з Кацуріним

Співачка Надя Дорофєєва та ресторатор Михайло Кацурін, які раніше спростовували чутки про одруження, все ж стали чоловіком та дружиною. Це підтвердила сама співачка, опублікувавши фото з таємного весілля.

«Подейкують, Кацурін та Дорофєєва таємно одружилися. Не знаємо, правда це чи ні, але фотки такі в телефонах у нас є», — з гумором підписала вона весільні фото.

В коментарях зіркові друзі вітають молодят та бажають їм щастя.

Раніше Надя Дорофєєва спростувала чутки про вагітність.

Співачка нещодавно випустила новий кліп «Кохаю, але не зовсім», яким підірвала мережу.

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