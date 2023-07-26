Популярна телеведуча вийшла заміж

Діана Кондратюк, ведуча програми «Коло спорту» (Дім), відгуляла весілля у Хмельницькому, який нещодавно росіяни атакували ракетами. Своєю радісною новиною та фото з весілля щаслива наречена поділилась у соцмережі. Обранцем Діани став тренер з боксу Артур Звягінцев. Весільна церемонія відбулась у рідному місті нареченої.

«Я сама з Хмельницького, а мій чоловік з Макіївки (Донецька область), — розказала Діана. — Тому вирішили побратися у моєму рідному місті. У нас було невелике весілля: затишне свято в романтичній обстановці було стриманим, без непотрібних жартів, адже в країні війна».

Підписники пари щиро привітали молоде подружжя, бажаючи миру, щастя й особливо відзначивши тендітну красу нареченої та вишуканість її образу.

«Сукню купила в Києві, — розказала ведуча. — Вона була в єдиному екземплярі. Я її поміряла і зрозуміла, що вона створена саме для мене».

«ФАКТИ» писали, що відомий телеведучий потрапив під обстріли.

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