Офіційні особи США чинять тиск на Туреччину з метою припинення польотів російських авіакомпаній на літаках американського виробництва в країну і з неї, повідомили чиновники, знайомі з ходом переговорів. Це свідчить про нові зусилля Вашингтона, спрямовані на те, щоб переконати країни дотримуватися санкцій, запроваджених проти Москви після її вторгнення в Україну минулого року, пише Wall Street Journal.

Видання зазначає, що у грудні високопоставлені американські чиновники попередили, що турецьким громадянам загрожує тюремне ув'язнення, штрафи, втрата експортних привілеїв та інші заходи, якщо вони надаватимуть такі послуги, як дозаправка і постачання запчастин американським літакам, що літають до росії і білорусі, порушуючи експортний контроль, запроваджений минулого року. Помічник міністра торгівлі США Теа Розман Кендлер передала це повідомлення турецьким чиновникам під час свого грудневого візиту до Туреччини.

Попередження Туреччині є ключовим тестом на те, чи зможуть США та їхні союзники досягти успіху в ізоляції росії в довгостроковій перспективі, або чи зможе Москва знайти спосіб продовжити економічну діяльність за допомогою третіх країн, які є центральними в стратегії Кремля щодо пошуку партнерів за межами Заходу. Міністерство закордонних справ Туреччини не відповіло на прохання прокоментувати це попередження.

«У певний момент їм доведеться вжити примусових заходів, — сказала Емілі Кілкріз, колишня заступниця помічника торгового представника США, а нині старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки у Вашингтоні. — В іншому випадку вся ця справа розвалюється, якщо виявиться, що вони знають про порушення, але не змогли нічого зробити для їх усунення».

Представник Міністерства торгівлі США сказав, що відомство не може коментувати конкретні подробиці. За його словами, Управління з експортного контролю відомства нещодавно попередило іноземні авіаційні компанії про необхідність дотримання американського експортного контролю, пов'язаного з обслуговуванням російських, білоруських та іранських комерційних повітряних суден.

Адміністрація Байдена запровадила експортний контроль, що забороняє росії використовувати літаки американського виробництва в лютому минулого року у відповідь на напад на Україну. Експортний контроль тепер забороняє будь-які літаки, вироблені в США, або ті, що містять більше 25% деталей, контрольованих США, літати в росію або білорусь без ліцензії, виданої Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США. Російські авіакомпанії продовжують літати на літаках Boeing, всупереч зусиллям США і Європейського Союзу, спрямованим на їхню заборону, включаючи санкції, які обмежують доступ російських літаків до західного неба, постачання запасних частин, необхідних для безпечного обслуговування літаків, і розірвання контрактів на лізинг літаків.

Більшість російських цивільних літаків виробляються компаніями Boeing і Airbus SE і були орендовані у компаній в Ірландії і на Бермудських островах. У березні минулого року президент путін підписав новий закон, що дозволяє авіакомпаніям перереєстровувати літаки в росії, що ускладнює їхнє вилучення. За даними міжнародної авіації, минулого року кілька літаків, що експлуатуються російськими авіакомпаніями на рейсах до та з Туреччини, змінили свої реєстраційні номери.

Нагадаємо, СБУ заблокувала діяльність путінської компанії-«прокладки», яка планувала перевозити солдатів-вбивць та техніку росії.

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