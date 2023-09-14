Дискваліфікація та відмова від участі: скандал навколо «Міс Україна» набирає обертів

Після гучного скандалу через зв’язки деяких учасниць «Міс Україна-2023» з російськими олігархами та неправдивими даними про себе організатори конкурсу озвучили кардинальне рішення. Етична комісія перевірила факти та зробила висновки. Зрештою трьох скандальних учасниць дискваліфіковано.

Про це йдеться в офіційній заяві. Проте імена цих учасниць та реальні причини в повідомленні не зазначаються.

«Ми уважно дослідили всі питання, які були винесені громадськістю в останні декілька днів. За результатами досліджень, проведених спеціальною етичною групою, повідомляємо, що зазначені неетичні факти щодо учасниць конкурсу, на жаль, підтвердились. Тому комітет вимушений виключити трьох учасниць зі складу конкурсу», — йдеться в офіційній заяві.

Як раніше було озвучено блогером та шоуменом Андрієм Лузаном, у зв’язках з росією була помічена Ксенія Магера, яка проживає в Дубаї, відвідує там ресторан російського олігарха Аркадія Новікова, була в Кремлі та жодного слова не написала про повномасштабне вторгнення.

Ірина Піляєва нещодавно була помічена на відпочинку разом з російським олігархом Олександром Орловим, якого називають співвласником конкурсу.

У Катерини Чувашової з Дніпропетровської області батько працював на ФСБ РФ і зливав інформацію про позиції наших військових.

Крім того, після скандалу деякі учасниці почали самі відмовлятися від участі в конкурсі. Про це заявила представниця Львівщини Вікторія Макарова. Вона заявила, що не хоче мати нічого спільного з людьми, які мають зв’язки з росією.

«Я прийняла рішення не брати участь в конкурсі. На жаль, я не знала, хто буде серед учасниць, інформація, яка з'явилася на просторах Інтернету для мене шокуюча і неприйнятна. Мої моральні принципи та гідність важливіші. Нічого спільного з людьми, які хоч якось пов'язані з Росією або замовчують геноцид українського народу, я не хочу мати», — сказала Макарова.

Так само вчинила і Поліна Сурай.

«Але ці залаштунки з російськими олігархами не мають нічого спільного з моєю мрією. Одна з основних вимог, яка прописала в контракті з конкурсом, це ніяким чином не підтримувати, бути пов'язаною з Росією. Але, мабуть, це правило є винятком для деяких конкурсанток», — написала Поліна в соцмережах.

Нагадаємо, на конкурсі краси «Міс Всесвіт» Україну представляла Вікторія Апанасенко. Представниця нашої країни вперше перемогла в конкурсі національних костюмів.

У лютому 2023 року Вікторія вийшла заміж. Своє особисте життя вона не афішує.

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