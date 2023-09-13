Гучний скандал на «Міс Україна-2023»: учасниць звинуватили у дружбі с російськими олігархами та мовчанні про війну

Довкола конкурсу «Міс Україна-2023» розгорівся гучний скандал. Блогер та шоумен Андрій Лузан дослідив біографії учасниць та приголомшив результатами. Виявилось, що деякі дівчата мають тісні зв’язки з росією, мовчать про війну та ведуть безтурботне життя за кордоном. Андрій також вважає, що дівчат змушують до ескорту. За його словами, про це йому розповіли в особистому листуванні колишні учасниці.

«Цей конкурс не має права на існування. Крім підвищення прайса за погодинну оплату, дівчата ще супроводжують спонсорів конкурсу і вдень, і вночі, якщо хочуть здобути титул. Один із спонсорів до 22-го року був російський ресторатор Орлов (bulldozer group). Конкурс супер — те, що потрібно під час війни. Та й взагалі, ідея обирати дівчат за зовнішністю, де журі лише з мужиків — це те, за що варто боротися», — написав Андрій.

Також він навів конкретні факти з біографій деяких дівчат, дослідивши їхні соціальні мережі. Увагу привернула уродженка Хмельниччини Оксана Магера.

Вона вже тривалий час не живе в Україні, більшість часу проводить в Дубаї, де любить відвідувати ресторан російського олігарха Аркадія Новікова, який очолював штаб Путіна на виборах.

Дівчина розважається на дорогих курортах в компанії росіян, навіть пишається тим, що «показалась» в Кремлі на врученні якоїсь премії.

Війни в Україні вона наче й не помічає, жодного слова про це від 22 лютого. На сторінці — лише гламур та відверті фото.

Андрій пише, що в Катерини Чувашової з Дніпропетровської області батько працював на ФСБ РФ і зливав інформацію про позиції наших військових.

Одну з учасниць конкурсу Ірину Піляєву з Чернігівщини запідозрили у стосунках із російським бізнесменом Олександром Орловим, якого називають одним із співвласників «Міс Україна». Два тижні тому їх помітили разом у Монако. А місяць тому Ірина відпочивала на його яхті біля берегів Кіпру. Про війну, звісно, дівчина мовчить.

Після скандалу дівчата «почистили» свої сторінки в соцмережах.

Організатори конкурсу «Міс Україна» відреагували на скандал. У заяві йдеться про те, цо цього року учасниць судитимуть за новими правилами — переможницю обиратимуть онлайн шляхом голосування. Також обіцяють створити етичну комісію та перевірити дівчат, після чого недоброчесних можуть дискваліфікувати «на основі одержаних нових фактів».

«У зв'язку з великим запитом громадськості комітет конкурсу створив етичну групу перевірки, яка проведе додаткові дослідження учасниць на основі отриманих нових фактів. За результатами таких досліджень можливі виключення учасниць зі складу конкурсу. Ми щиро вдячні за всю інформацію, що надходить нам. Також важливо, щоб кожен із нас відокремлював бездоказові слова від реальних фактів, застосовував критичне мислення та верифікував інформацію, що надходить із різних інформаційних джерел», — йдеться в офіційній заяві.

Лузан закликає надати розголосу ситуації, бойкотувати конкурс або кардинально змінювати його умови.

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