«Ситуація дуже складна»: у Міноборони поквапилися зі звільненням Андріївки на Бахмутському напрямку

Україна продовжує звільняти захоплені росіянами території. Українські захисники мають значний успіх біля Андріївки на Бахмутському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«На Бахмутському напрямку ми рухаємось вперед. На північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції. А на південному ми успішно просуваємось. Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки. І в нас там гарні новини. Андріївка наша. Закріплюємось на зайнятих позиціях», — йдеться у повідомленні.

Повідомляючи обстановку на південному напрямку, Ганна Маляр наголосила, що південь — це основний напрямок наступу, і скрізь по південному регіону ворог знаходиться в обороні, інформує Міноборони.

«Це не означає, що вони просто стоять в обороні. Там тривають дуже активні бої, і по кількості обстрілів, якщо ми дивимося південний фронт, там з боку ворога вистрілюється сотні тисяч боєприпасів, і тисячі обстрілів, 4−5 тисяч за тиждень. Ви можете зрозуміти по цих цифрах, наскільки там гаряче. Скажімо, по тих населених пунктах, які уже були звільнені, ворог, безумовно, не хоче їх залишати, і вони продовжують вести боротьбу. Тому нам доводиться навіть ті позиції які, скажімо, якщо ми говоримо про Роботине, ті позиції, які нами вже зайняті, і навіть ми там закріпилися, все одно зараз доводиться ці райони захищати від ворожих штурмів, де вони хочуть повернути втрачені позиції», — зазначила вона.

Тим часом інформацію про звільнення Андріївки прокоментували бійці підрозділу, що воює на передовій.

«Заява про взяття Андріївки є хибною та передчасною. Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки. Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань», — повідомили в третій окремій штурмовій бригаді.

Після цього посту Маляр відкоригувала своє попереднє повідомлення.

«Андріївка. Ситуація дуже складна і мінлива. Тримаємо кулаки за наших», — написала вона.

«Уточнюю з приводу інформації про звільнення Андріївки. Я не викладаю таку інформацію без координації та узгодження з військовими. Наразі відбувся комунікаційний збій між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій. В Адріівці є певний успіх та станом на зараз тривають важкі бої», — пояснила Маляр.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Генштабі також повідомили, що Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районах Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

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