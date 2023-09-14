У ЗСУ «частковий успіх» на відрізку фронту на Донеччині, у противника — великі втрати у Запорізькій, — Генштаб

У ніч проти четверга, 14 вересня, ворог, як і напередодні атакував Україну барражуючими боєприпасами.

За даними командування Повітряними Силами ЗСУ, окупанти атакували кількома групами ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з трьох напрямків: мис Чауда — Крим; Єйськ, Курськ — рф. Усього зафіксовано пуски 22 «шахедів» у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей, 17 з яких були знищені.

У Генштабі ЗСУ уточнили дані щодо атаки з повітря, яку ворог здійснив у ніч проти середи, 13 вересня, — було запущено 47 дронів-камікадзе типу «Shahed-136/131», 35 з яких знищені засобами протиповітряної оборони України. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала припортова інфраструктура, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

У ранковому зведенні повідомляється, що протягом минулої доби відбулося 29 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 92 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах. Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районах північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Луганської області та Богданівки Донецької області. В свою чергу Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районах Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» наші захисники стійко тримають оборону Мар’їнки, де протягом минулої доби противник здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії та відвойовувати нашу землю.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 1 пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 15 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та станція РЕБ противника.

Станом на ранок четверга, 13 вересня, втрати особового склада ворога впритул наблизилися до 271 тисячі військових. За добу ЗСУ знищили 42(!) артсистеми ворога. З`явилася в інфографії й нова позиція — «підводні човни», де відображений підсумок вдалого удару Сил оборони Україні по доках у Севастополі.

Фото Генштабу

Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що Силам оборони України для прориву залишається 30−45 днів, після чого погодні умови можуть цьому завадити.

А військовий аналітик Франц-Штефан Гаді не виключав, що український контрнаступ досягне кульмінації в найближчі тижні.

Фото Генштабу ЗСУ

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