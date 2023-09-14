«Рано чи пізно ми закінчимося. Ви колись нас зміните. Готуйтеся. Тренуйтеся»: снайпер ССО звернулася до українців

Снайперка Сил спеціальних операцій Юлія Воборнікова-Головко закликала українців готуватися до бойових дій для подальшого стримування російської агресії.

«Рано чи пізно ми закінчимося.

Загинемо, або будемо списані після поранень.

Піхота, пілоти, сапери, спецура… Всі ті, хто зараз на фронті тримає лінію і небо.

Ми не безкінечні. Ми втомлюємося морально і фізично. Ми вигораємо, втрачаємо наші стосунки і родини. Ми не титани, не супергерої, ми такі самі люди як і ви.

І рано чи пізно вам доведеться нас замінити. Замінять чоловіки, жінки, навіть обмежено придатні і навіть інваліди. Бо це єдиний шанс виживання для нашого Народу.

Ми поки тримаємося. Але ми не безкінечні.

Ви колись нас зміните.

Прошу вас, не робіть наших помилок.

Готуйтеся. Тренуйтеся. Виділіть час хоча би пройти безкоштовно курс такмеду чи навчіться літати на коптері. Це підвищить ваш шанс вижити і виконати задачі.

Я розумію що є робота, родина, часу іноді немає навіть в гору глянути. Але треба.

Прошу вас, не ставайте потенційним грузом 200.

Вас не омине війна.

Зараз ви можете донатити і допомагати фронту. Завдяки вашій допомозі ми поки тримаємося. Але ми не вічні.

Готуйтеся і вчіться. Заради себе, заради своїх дітей, родин, майбутнього», — написала вона.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

204

Читайте нас у Facebook та Instagram