Шестирічна дитина загинула внаслідок нічного обстрілу окупантами села на Херсонщині (фото)

Окупанти не припиняють накривати вогнем Херсонщину, яка щодня зазнає обстрілів.

Як повідомляють в Херсонській обласній прокуратурі, розпочато розслідування загибелі 6-річної дитини та поранення 4 людей під час нічної атаки ворога на Білозерську громаду. Розслідування розпочате за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото прокуратури

За даними слідства, 14 вересня 2023 року після 00:00 окупанти з артилерії обстріляли с. Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області. Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та його території.

Фото прокуратури

Несумісні із життям травми отримав 6-річний хлопчик, а його 13-річного брата шпиталізовано у важкому стані.



Фото прокуратури

Також пораненнь зазнали троє сусідів, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.

За даними Генштаб ЗСУ, напередодні під артилерійським вогнем противника опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Фото прокуратури



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