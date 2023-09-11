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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1984
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 54×76 cm
Лімітована серія Із експозиції «Shvets Museum»
Одного вересневого дня дроворуб працював на спорудженні містка через вузеньку, але досить глибоку річку. Раптом він випустив сокиру із руку — і вона впала прямо у воду. Чоловік аж заплакав від горя. Але несподівано почув він голос Господа, який запитав у нього:
- Чому ти плачеш?
- Як же мені не плакати, коли я уронив сокиру в річку, а, отже, не зможу більше заробляти на хліб для своєї родини.
Тоді дістав Господь з річки золоту сокиру і перепитав:
- Це твоя сокира?
- Ні, це не моя, — чесно сказав дроворуб.
Господь дістав з річки срібну сокиру і спитав:
- Може, це твоя сокира?
- Ні, і це не моя, — відповів дроворуб.
Врешті Господь дістав з річки залізну сокиру.
- Так, це моя, — зрадів дроворуб.
- Бачу, що ти чесна людина і виконуєш мої заповіді, — сказав Господь, — тому забирай собі у дарунок від мене всі три сокири.
І після того, вигідно продавши дві дорогі сокири, почав дроворуб жити у повному достатку. Але одного разу, як на лихо, впала в річку його дружина. Він від безсилля її врятувати гірко заплакав.
- Чому ти знову плачеш? — запитав Господь.
- Як же мені не плакати, коли в річку впала моя жінка!
Тоді дістав Господь із води неймовірної краси молодицю і спитав:
- Це твоя жінка?
- Так, це моя жінка! — радісно вигукнув дроворуб.
Господь розсердився:
- Невже цього разу ти таки збрехав мені?!
- Збрехав, Господи, — признався дроворуб, — і я зараз поясню, чому. Якби я відповів, що це не моя жінка, то ти дістав би з річки другу красуню, і я тоді змушений був би знову сказати, що то не моя жінка. І лише потім ти, як і минулого разу, дістав би мою жінку і після моїх слів, що саме вона і є моєю дружиною, ти віддав би мені всіх трьох… І що би я тоді з усіма ними мав робити?!
Лише посміхнувся Господь у відповідь. І, повернувши чоловікові його справжню дружину, залишив усе так, як було.
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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