Розпочалася п’ятсот шістдесят дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Бахмутському напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районі Богданівки.

В свою чергу Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки. В ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, повідомили в Генштабі.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Ласточкиного та Авдіївки Донецької області. Там, протягом минулої доби ворог здійснив близько 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районі Мар’їнки Донецької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

На Шахтарському напрямку українські воїни утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, в районі Вербове Запорізької області завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 1 пункт управління, 3 зенітно-ракетних комплекси, 5 артилерійським засобам, 1 склад боєприпасів противника.

Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Також, вчора окупанти атакували Україну 22 дронами-камікадзе типу «Shahed-136/131», з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Завдяки діям українських військових, ворог втратив:

Нагадаємо, вчора в публічному просторі з'явилася інформація про взяття села Андріївка на Донеччині, але її спростувала 3-а ОШБр, що воює в Андріївці. За словами заступниці Міноборони Ганни Маляр, було важко і ситуація змінювалась дуже динамічно декілька разів за вчорашній день. Сьогодні взяття села підтвердили у Генштабі ЗСУ.

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