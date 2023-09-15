Зі сфери фантастики: до парламенту Мексики привезли тіла інопланетян (відео)

Члени парламенту Мексики заслухали свідчення про те, що людство не самотнє у Всесвіті. Депутатам показали ймовірні останки інопланетян. Це було перше в історії Латинської Америки парламентське слухання, присвячене НЛО. Нагадаємо, «ФАКТИ» писали раніше, що Барак Обама підтвердив існування НЛО.

Перед мексиканськими законодавцями виступив журналіст і давній ентузіаст НЛО Хайме Моссан. Саме він і привіз до парламенту два артефакти, які, за його твердженням, є трупами інопланетян.

За словами Моссана, ці мумії не пов'язані з жодною з форм земного життя. Він повідомив, що тіла було виявлено в Перу біля стародавніх ліній Наска 2017 року. Муміям близько 1000 років.

«Тіла інопланетян» були в спеціальних ящиках із прозорим склом. У істот неприродно видовжені голови. Також вони набагато менші за людей за своїми розмірами. Ще одна особливість — у цих представників позаземної цивілізації по три пальці на кожній руці.

«Це вперше, коли позаземне життя представлено в такій формі, і я думаю, що це явна демонстрація того, що ми маємо справу з нелюдськими екземплярами, які не пов'язані з жодним іншим видом у нашому світі, і що будь-яка наукова установа може досліджувати це», — сказав Моссан.

«Ми не самотні у Всесвіті», — додав він.

Хосе де Хесус Зальсе Бенітес, директор Наукового інституту охорони здоров'я ВМС Мексики, повідомив депутатам, що рештки були піддані рентгенографії, 3D-реконструкції та аналізу ДНК.

«Я можу стверджувати, що ці тіла не мають жодного стосунку до людини», — заявив він.

Мексиканські законодавці також почули свідчення колишнього пілота ВМС США Раяна Грейвса, який нещодавно брав участь у слуханнях у Конгресі США, про його особистий досвід з НЛО.

Слуханнями в парламенті Мексики зацікавилося НАСА. Американське космічне агентство має намір найближчим часом обговорити результати дослідження Наукового інституту охорони здоров'я ВМС Мексики.

Раніше повідомлялося, у НАСА вперше визнали, що деякі об'єкти і явища можуть мати позаземне походження.

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