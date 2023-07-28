Заявлено під присягою у Конгресі: у Пентагона є предмети та техніка позаземного походження

Раніше повідомлялося, що в червні 2022 року НАСА створило нову спеціальну групу, якій було доручено займатися дослідженням непізнаних аномальних об'єктів або явищ.

У середу, 26 липня, у Конгресі США відбулися незвичайні слухання. У комітеті з нагляду Палати представників (нижня палата Конгресу) вперше в історії обговорювали контакти з позаземними цивілізаціями. Були заслухані свідчення трьох американських офіцерів, один з яких раніше пішов у відставку. Усі троє свідків обіймали в різний час високі пости в Пентагоні і, за їхнім твердженням, мали контакт з інопланетянами.

Свідчення давали під присягою, тож усе дуже серйозно. Це вже не вигадки жовтої преси.

Свідки дають присягу говорити правду в Конгресі. Девід Груш у центрі

Колишній офіцер американської розвідки Девід Груш прямо заявив про те, що в розпорядженні Міністерства оборони США є предмети, створені позаземним розумом. Деякі з них є транспортними засобами інопланетного походження. Однак цю правду Пентагон, а також федеральна влада приховують від широкої публіки.

За словами Груша, військовослужбовців, які наважувалися заводити розмови про інопланетян або позаземні технології, незабаром наздоганяла «жорстока відплата».

Колишній офіцер стверджує, що на умовах анонімності розмовляв з офіційними особами, і вони підтвердили йому, що бачили апарати «іноземного походження», тобто НЛО. На деяких із цих кораблів було виявлено так звані «біологічні матеріали», які вдалося витягти для подальшого вивчення.

Груш також заявив, що деякі з його колишніх товаришів по службі дістали травми під час спроби реконструювати зламаний космічний корабель прибульців.

Девід Груш уже давав інтерв'ю раніше. Він стверджував, що йому відомо про секретну програму Пентагону, в рамках якої здійснювалися спроби ремонту космічних кораблів прибульців. Їх було не менше 12. У деяких із них було виявлено тіла інопланетян.

Пентагон негайно відреагував на виступ у Конгресі трьох свідків. Прессекретар Міноборони США Стю Граф розіслав офіційну заяву всім американським ЗМІ.

«У жодному виступі 26 липня не прозвучало жодної інформації, яка піддається перевірці і підтверджує існування сірих урядових програм, що мають справу з позаземними матеріалами, — ні тепер, ні будь-коли в минулому», — ідеться в заяві.

Опитування громадської думки, які періодично проводять у США з цього питання, показують — більше двох третин американців вірять, що влада приховує від населення правду про прибульців.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Барак Обама підтвердив існування НЛО: «Ми не знаємо, що це».

На фото в заголовку колишній офіцер розвідки ВПС США Девід Груш

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