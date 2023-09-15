Під час ворожого штурму загинув командир бойової машини

У російсько-українській війні, виконуючи бойове завдання, загинув командир бойової машини механізованого батальйону Сергій Саванчук. Старший сержант захищав Україну у лавах Збройних Сил з січня 2023 року. Йому назавжди 43 роки… Поховали його у Березнівській громаді на Рівненщині, йдеться у повідомленні міськради.

«Закінчивши навчання у Дубенському училищі культури, Сергій Саванчук отримав диплом за спеціальністю „Народна художня творчість“ і здобув кваліфікацію організатора культурно-дозвіллєвої діяльності, художнього керівника самодіяльного творчого колективу (духові інструменти). До 2014 року він тривалий час перебував у лавах Збройних Сил України. Служив у військовому оркестрі музикантом. З 2014 року залишивши військовий оркестр виконував бойові завдання в АТО».

З січня 2023 року чоловік служив у бойовому підрозділі командиром бойової машини механізованого батальйону. Перебуваючи у цьому підрозділі старший сержант загинув поблизу населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району Луганської області внаслідок штурмових дій противника 28 серпня 2023 року.

«10 вересня жителі громади живим коридором зустріли у населених пунктах траурний кортеж аби віддати належну шану нашому Герою. У батьківському будинку відбувся молебень. Туди прийшли родичі, сусіди, односельчани, військові побратими, представники міської ради, друзі. Вони висловили щирі співчуття сім’ї та квітами вшанували пам’ять померлого».

Після молитви від будинку сільськими вулицями процесія у супроводі почесної варти та колони прапороносців усією громадою села вирушила до місцевого храму Святого Христового Воскресіння, де відбувся чин поховання. Поховали захисника з військовими почестями на місцевому кладовищі. Після виконання Державного Гімну України, залпів із автоматів синьо-жовтий стяг військові передали рідним захисника України. У Героя залишилися мама, сестра та брати.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про загибель на війні старшого брата основного воротаря «Шахтаря».

198

Читайте нас у Facebook та Instagram