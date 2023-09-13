«Ти пішов Героєм»: старший брат основного воротаря «Шахтаря загинув на війні (фото)

У сім'ю основного воротаря донецького «Шахтаря» Дмитра Різника прийшла біда. У боях з росіянами внаслідок мінно-вибухової травми, отриманої 7 вересня поблизу села Новоєгорівка Луганської області, загинув старший брат голкіпера — 34-річний молодший сержант Сергій Різник.

«Рідненький, для тебе війна закінчилася… Мені боляче і страшно це усвідомлювати, що ти пішов, але пішов Героєм. Ти мене виростив! Завжди був моєю опорою! Завжди був поруч, коли було добре та погано! І будеш поряд тепер назавжди! Люблю тебе, спи спокійно! Слава Україні! Героям Слава», — зворушливо попрощався Дмитро Різник із рідною людиною на своїй сторінці в Instagram.

Відомо, що брат колишнього голкіпера «Ворскли», чемпіона світу U20 у складі збірної України Дмитра Різника, який дебютував у головній команді країни у листопаді 2021 року, народився та виріс у Полтаві.

Нагадаємо, що кілька днів тому стало відомо про загибель на війні 34-річного брата футболіста «Динамо» та збірної України Олександра Тимчика. Юрія Дятлюка не стало під Мар'їнкою Донецької області ще 3 серпня, але про це повідомили лише за місяць. У героя залишилися дружина, а також двоє дітей — 11-річний син та 4-річна донька.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст київського «Динамо» Сергій Баланчук загинув на війні з росією.

82

Читайте нас у Facebook та Instagram