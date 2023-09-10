«Свою надійну опору та підтримку втратили донечки»: щемлива історія про захисника з Чернігівщини

Тяжке горе й пекучий біль — на Чернігівщині в останню путь провели старшого сержанта Сергія Кривду, який загинув під час виконання бойового завдання. Жителі та гості Талалаївки ставали на коліна, зустрічаючи воїна «на щиті», встеляли квітами його останню дорогу додому. Проводжали в останню путь, не стримуючи сліз. Герою назавжди 39 років…

«Сергій навчався у Дігтярівському професійному ліцеї, де здобув спеціальність кухаря. 7 травня 2002 року був призваний на строкову військову службу до Збройних Сил України. У жовтні 2003 року демобілізований. Одружився. Останні роки проживав разом з дружиною та двома доньками в смт Дмитрівка Ніжинського району Чернігівської області. До початку повномасштабної війни працював автослюсарем на одній із СТО Києва. 19 травня 2022 року був призваний на військову службу по мобілізації Прилуцьким РТЦК та СП на посаду стрільця роти охорони другого відділу», — повідомляє Талалаївська селищна територіальна громада.

7 червня минулого року воїн був переведений для продовження служби до військової частини на посаду техніка стрілецької роти. Потім — на посаду головного сержанта інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти. Загинув Сергій Кривда 27 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання на одному із напрямків бойового зіткнення. Свою надійну опору та підтримку втратили донечки — 18-річна Анастасія та 2-х річна Соломія, дружина, мама та сестра. Поховали героя в смт Талалаївка на центральному кладовищі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні загинув легендарний воїн «Азову».

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