Кім Чен Ина внесли до бази сайту «Миротворець»

Лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, який перебуває з візитом у росії та вже зустрівся з російським диктатором путіним, внесли до бази сайту «Миротворець».

На сайті вказано, що голова Державної ради КНДР «пособник російських військових злочинів».

Крім цього, серед причин — «замах на суверенітет та територіальну цілісність України», «співучасник злочинів російської влади проти України та її громадян»; «забезпечення російської військової агресії проти України та її громадян».

Дата внесення 6 вересня до того, як корейський диктатор зустрівся зі своїм російським колегою.

Нагадаємо, Кім Чен Ин прибув до росії 12 вересня на своєму особистому бронепоїзді. З ним приїхала велика делегація, до якої входять високопоставлені представники військової промисловості, дипломати та воєначальники.

На думку експертів, два диктатори обговорювали можливі постачання північнокорейської зброї Москві.

Тим часом глава української розвідки Кирило Буданов заявив нещодавно, що росія вже майже півтора місяця використовує боєприпаси з Північної Кореї.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку експерта, який заявив, що поставок боєприпасів з Пхеньяну росії вистачить ненадовго.

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