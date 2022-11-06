Ешелона вистачить на півдня бою: експерт оцінив загрозу від постачання Північною Кореєю боєприпасів росії

Росія домовилася про постачання боєприпасів із Північної Кореї, яка нещодавно запустила ракети у бік Південної Кореї. Щоправда, Пхеньян технічно не зможе забезпечити безперебійні постачання через технічну деградацію своєї транспортної системи. Про це заявив військовий експерт Олександр Коваленко.

«У КНДР досить велика номенклатура та запаси боєприпасів до артилерії. Але проблематика їх доставки полягає в тому, що єдиним залізничним сполученням між КНДР і росією є міст „Дружба“, тобто — лише одна логістична артерія. Крім того, КНДР має проблему з таким явищем як техногенний колапс. Техногенний колапс, що став наслідком технічної та технологічної деградації та призвів до того, що, наприклад, транспортна галузь там зараз не в кращому стані і забезпечувати потік 24/7 ешелонів, що курсують, з БК вони не зможуть. Такого потенціалу просто немає», — вважає він.

На думку експерта, північнокорейського постачання боєприпасів не вистачить росіянам, щоб переломити ситуацію на полі бою.

«Уявимо собі ешелон з 10 вагонів, хоча перший, який прибув до росії з КНДР, був у складі всього 3 вагонів. Але все ж. Такий ешелон може перевезти загалом 500 тонн БК. Візьмемо для прикладу снаряд калібру 152 мм. Вони в залежності від типу можуть бути різної ваги, 43 кг або 46 кг і більше. Але, для простоти розуміння та розрахунку візьмемо 50 кг. Тобто один такий ешелон це приблизно 10 тис пострілів. На сьогоднішній день РВВ на добу здійснюють у середньому 20 тис пострілів. Тобто, ешелон гнатимуть за більш ніж 10 тисяч кілометрів, щоб його потенціал випатрати за півдня?» — запитує Коваленко.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Іран вперше визнав, що постачав безпілотники росії.

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