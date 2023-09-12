Кім Чен Ин на бронепоїзді приїхав до росії для переговорів з путіним

Вранці 12 вересня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до росії на своєму особистому бронепоїзді. З ним приїхала велика делегація, до якої входять високопоставлені представники військової промисловості, дипломати і воєначальники.

Як повідомляє державне інформаційне агентство ЦТАК, Кім Чен Ин вирушив у поїздку ще в неділю. Тихохідність бронепоїзда лідера КНДР давно вже стала приводом для анекдотів.

У росії у нього запланована зустріч із володимиром путіним. Заради цих переговорів кремлівському диктатору довелося летіти на Далекий Схід. До москви або Сочі Кім Чен Ин їхав би ще півроку.

Майбутню зустріч лідерів двох країн підтвердили і в кремлі.

Цікаво, що першими повідомили про підготовку поїздки лідера КНДР американці. Зазначається, що це всього лише 11-й закордонний вояж Кім Чен Ина за весь час його перебування при владі.

Очевидно, що два диктатори обговорюватимуть можливе постачання зброї Пхеньяном москві. Про це свідчить і склад північнокорейської делегації.

Прес-секретар Держдепартаменту США Метью Міллер 11 вересня заявив журналістам, що Вашингтон готовий ввести нові санкції, якщо путін і Кім Чен Ин домовляться на майбутній зустрічі у Владивостоці про постачання корейських боєприпасів.

«Хочу нагадати обом країнам, що будь-яка передача зброї від Північної Кореї росії буде порушенням багатьох резолюцій Ради Безпеки ООН. Ми активно застосовували санкції проти осіб, які фінансують війну росії проти України, і ми продовжимо їх застосовувати. Без вагань введемо нові санкції, якщо це буде потрібно», — сказав Міллер.

США вважають, що росія хотіла б отримати від Північної Кореї насамперед артилерійські снаряди.

Міллер наголосив, що путін «їде через усю свою країну, щоб попросити з шапкою в руці військової допомоги у Кім Чен Ина».

«Це якнайкраще демонструє, що надії путіна на відновлення імперії, з якими він розв'язував війну проти України, спіткав крах», — зазначив Міллер.

Раніше «ФАКТИ» публікували точку зору експерта, який оцінив загрозу від поставок Північною Кореєю боєприпасів до росії: ешелону вистачить на півдня бою.

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