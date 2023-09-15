За даними британської розвідки, росія розгорнула частини нової армії в Україні набагато раніше, ніж планувалося. Адже зокрема під Андріївкою російська бригада розбита вщент.

«Цілком ймовірно, що підрозділи були введені поспіхом, частково тому, що росія продовжує боротися з перенапруженими силами на лінії фронту, а Україна продовжує свій контрнаступ на трьох окремих напрямках», — заявило Міністерство оборони Великої Британії.

Ще в серпні в оголошеннях про набір до нової російської 25-ї армії стверджувалося, що вона не буде розгорнута в Україні до грудня. Але зараз, «найімовірніше», її перші елементи вперше розгорнуті в Україні і будуть дислоковані в окупованій Луганській області на сході країни, заявили у Лондоні.

«Однак існує також реальна можливість того, що росія спробує використати частини 25-ї армії для поповнення резервних сил в районі операцій, що дозволить командирам мати більшу оперативну гнучкість», — додали в міністерстві.

Зазначимо, що днями аналітики Інституту вивчення війни заявили у новому звіті, що в інформаційному просторі країни-окупантки знову обговорюють можливу масштабну мобілізацію сотень тисяч осіб з числа резервістів та контрактників.

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