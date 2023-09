Одні за більш жорсткі заходи, а інші побоюються реакції: в російському керівництві сперечаються про нову мобілізацію

Кажуть, що найближче оточення кремля сперечається про необхідність нової мобілізації та підготовку до неї. Про це повідомляє американський аналітичний центр Insititute for the Study of War (ISW) з посиланням на російські інсайдерські джерела. Сварка відбувається на тлі шестимісячного призовного циклу, який розпочинається 1 жовтня.

Згідно з повідомленням, російський Telegram-канал з нібито посиланнями на російські джерела безпеки стверджує, що окремі російські чиновники готуються до другої хвилі мобілізації російських резервістів і сподіваються провести її цієї осені. Як пише ISW, посилаючись на російське джерело, російські чиновники хочуть призвати від 170 000 до 175 000 резервістів і перенести дату призову з 1 жовтня на 1 листопада. Це, за їхніми словами, має спростити процес, оскільки в той же час за допомогою примусових заходів планується призвати ще близько 130 000 осіб. Очікується, що загалом буде мобілізовано 300 000 нових військових.

У російській владній еліті, однак, є також група, яка виступає за більш жорсткі заходи щодо мобілізації і, наприклад, хоче обмежити можливість подати заяву на відстрочку від призову. Однак в адміністрації президента росії ця пропозиція викликала значні розбіжності, пише ISW.

Інсайдерське джерело повідомляє, що деякі чиновники побоюються «непередбачуваної реакції» російського населення на такі суворі заходи. За даними ISW, під час останньої мобілізації восени 2022 року в російські збройні сили було призвано понад 300 000 резервістів. Крім того, існує прихована мобілізація, організована російським державним апаратом на стороні: Це означає, що резервістів призивають до збройних сил у меншій кількості протягом більш тривалого періоду часу, щоб це було менш помітно. Крім того, згідно з доповіддю, існують також інші різноманітні зусилля, спрямовані на заохочення або навіть примус росіян до підписання нібито добровільних контрактів з російськими збройними силами.

