Російська бригада розбита вщент: штурмовики розповіли про звільнення Андріївки

Українські захисники підтвердили звільнення населеного пункту Андріївка Донецької області, за який кілька днів йшли жорстокі бої.

Про це йдеться у повідомленні Третьої окремою штурмової бригади в Telegram.



Згідно з інформацією українських воїнів, вони розбили вщент російську 72 бригаду разом з командуванням.

В результаті блискавичної операції російський гарнізон в Андріївці був оточений, відрізаний від основних сил та знищений.

В ході бою українські штурмовики ліквідували: начальника бригадної розвідки ворога, трьох комбатів та майже всю піхоту 72 окремої мотострілецької бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки.

Як зазначають військові, бої тривають, бійці продовжують закріплюватися на нових позиціях. Воїни Третьої штурмової підкреслюють, що російська 72 бригада зазнала тотального провалу.

«Взяття та утримання населеного пункту Андріївка — наш шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута і ключ до успіху всього подальшого наступу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення Андріївки, але військові 3-а ОШБр, що воюють на цій ділянці фронту, це повідомлення спростували.

Сьогодні зранку Генштаб ЗСУ підтвердив звільнення населеного пункту у Донецькій області.

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