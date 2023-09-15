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Стрілянина у Дніпрі: учасниці інциденту обрали запобіжний захід

17:59 15 вересня 2023
Підозрювана

Жінці, яка була учасницею стрілянини з патрульними у Дніпрі, сьогодні обрали запобіжний захід.

Про це повідомляє «Суспільне».

У Бабушкінському райсуді Дніпра відбулося судове засідання, на якому обирали запобіжний захід, учасниці інциденту з патрульними 29 серпня, під час якого застрелили чоловіка. Вона перебувала в автівці.

Зазначається, що прокурор просив про домашній нічний арешт (з 20:00 до 8:00) для підозрюваної. Жінка ж попросила відпустити її під особисте зобов`язання.

«Нікуди втікати від правосуддя я не думала і не думаю. Я взагалі себе винною не вважаю», — сказала вона.

Жінка також розповіла, що патрульний не надав їй свого посвідчення. І зазначила, що тікати після того, як зупинили автівку, вона не збиралася.

Суд частково задовольнив прохання прокурора та обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 7:00 на 60 діб.

Нагадаємо, що 29 серпня у Дніпрі сталась стрілянина за участі поліцейського. Через інцидент загинув чоловік. Попередньо встановлено, що патрульні поліцейські намагалась зупинити елітне авто після того, як зафіксували порушення ПДР. Після зупинки один з пасажирів поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння. Конфлікт переріс в бійку, під час якої поліцейський вистрелив в спину чоловіка з табельної зброї. Останній помер на місці. Пізніше з'явилось відео з нагрудної камери поліцейського. На ньому зафіксовано, що жінка напала на патрульну і тримала її зі спини, поки пасажир автомобіля бив іншого поліцейського. Нещодавно правоохоронці повідомили їй про підозру. Патрульного ж після інциденту відправили під цілодобовий домашній арешт.

Фото — скрін відео з бодікамери патрульних

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