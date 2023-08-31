Стрілянина у Дніпрі: у мережі показали відео з нагрудних камер поліцейських та із салону авто вбитого водія

У Дніпрі співробітники Державного бюро розслідувань вивчають обставини інциденту, що стався за участю працівника правоохоронного органу. Він під час патрулювання застосував табельну зброю, що призвело до загибелі людини.

Як повідомили у прес-службі ДБР, попередньо встановлено, що правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій якого, за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху. Доказ цього опублікував очільник Патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Після зупинки автомобіля чоловік поводився агресивно і мав усі ознаки алкогольного сп’яніння.

Протидіючи агресії, спрямованій проти напарниці патрульного, він застосував табельну зброю.

Записи з нагрудних камер патрульних показують, що порушники протидіяли працівникам поліції, відмовлялися пред'являти документи та лаялися. Поліцейські теж застосували фізичну силу.

Відомо, що отриманих вогнепальних поранень водій авто помер.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України, у ході якого вивчаються всі обставини інциденту та вирішується питання про затримання правоохоронця і повідомлення йому про підозру.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Нагадаємо, на початку року у Миколаєві винесли вирок військовому, який вбив чоловіка за порушення комендантської години.

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