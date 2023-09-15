Придбані Favbet нові пікапи для ударних рот «Армії дронів» допомагають нищити ворожу техніку

Компанія Favbet придбала 53 нових пікапи для «Армії дронів», які вже виконують бойову роботу, допомагаючи операторам дронів знищувати ворожу техніку.

Про це йдеться у повідомленні фандрайзингової платформи UNITED24.

«Оператори дронів — це висококласні фахівці, які знищують ворожу техніку на десятки і сотні мільйонів доларів. Нові пікапи підвищують мобільність підрозділів БпЛА і допомагають зберегти життя наших воїнів», — зазначає засновник Favbet Андрій Матюха.

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Наразі в рамках програми «Армія дронів» за підтримки партнерів вдалося укомплектувати вже 17 ударних рот БпЛА у складі бригад ЗСУ. В процесі комплектації — понад 50 ударних рот БпЛА. До кінця року планується укомплектувати понад 60 ударних рот, які нищитимуть ворога на фронті за допомогою безпілотних технологій.

Проєкт реалізується в рамках «Армії дронів» за участі Генерального штабу, Держспецзв’язку, Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації та фандрейзингової платформи UNITED24.

«Наразі в процесі комплектації нові ударні роти БпЛА. До кінця року плануємо сформувати та укомплектувати такі підрозділи майже у всіх частинах ЗСУ. Вони сприятимуть ефективному знищенню ворога на фронті за допомогою безпілотних технологій: FPV-дронів, ударних коптерів та бомберів літакового типу. Така технологічна трансформація армії дронами допоможе оперативно відстежувати переміщення окупантів та ефективно їх знищувати», — зазначив начальник Управління генерування безпілотних систем Головного управління РВіА та безпілотних систем Генерального штабу Збройних Сил України полковник Андрій Дяченко.

Нагадаємо також, що за підсумками серпня FAVBET сплатив до бюджету понад 500 млн гривень податків.

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