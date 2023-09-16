VIP-арештанти: Коломойському суму застави збільшили у сім разів, а Шуфричу застава взагалі «не світить» (фото, відео)

В Києві суди напередодні увечорі ухвалили рішення щодо відомих в Україні персон. Так, бізнесмену Ігорю Коломойському, який наразі знаходиться під арештом та який отримав вже третю підозру (у справі «ПриватБанку»), Шевченківський районний суд збільшив заставу до 3 млрд 891 млн гривень.

Як повідомляє «Суспільне», обвинувачення просило збільшити заставу до 5,877 млрд грн та зазначало, що олігарх вийшов з громадянства України, нині є громадянином Ізраїлю, а тому існує ризик переховування за кордоном, перешкоджання слідству та вплив на свідків.

Захист Коломойського у свою чергу заявляв, обвинувачення не обґрунтоване. Зокрема, підкреслювалося, що ані «ПриватБанк», ані інші вкладники не заявляли за ці роки про злочин, а також зазначалося, що НБУ після втрат у розмірі 5 млрд мав би провести перевірки і аудити, але їх не проводили.

А Печерський районний суд Києва увечері відправив під арешт чинного народного депутата України від забороненої партії «ОПЗЖ» Нестора Шуфрича. Йому напередодні було повідомлено про підозру у державній зраді.

Парламентар знаходитиметься під арештом до 13 листопада без права на заставу. На нього одягнули кайданки у залі суду.

Нардеп має намір оскаржувати запобіжний захід.

Нагадаємо, що напередодні СБУ провела у Нестора Шуфрича обшук. За з даними слідства, він співпрацював та виконував завдання агента фсб, колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, який координував російську агентуру в Україні.

Фото Pixabay

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