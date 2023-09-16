«Невдовзі з Північної Кореї піде вал боєприпасів»: експерт застеріг від недооцінки домовленостей путіна та Кім Чен Ина

Експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» не виключає, що Північна Корея за російські гроші може розгорнути масове виробництво озброєння.

«Не варто недооцінювати домовленості росії та КНДР, — пише Олексій Кущ на своїй сторінці в соцмережах. -

Справа в тому, що Північна Корея може стати своєрідним «Уралом» часів Другої світової.

Багато хто в росії перебував в ілюзії, що зараз у стилі Малишева будуть запущені заводи з виробництва зброї в три зміни. Їх запустили, але ефекту Малишева поки що немає.

Даються взнаки обмеження, які накладаються форматом суспільства споживання та капіталістичним укладом.

У нас багато хто буде сперечатися, але у росіян цілком собі ринкова економіка, хоч і з високим рівнем державного дирижизму. Плюс дефіцит кадрів. Безробіття в росії уперлося в структурний мінімум на 3% і більше трудових ресурсів просто немає. Зарплати і так на максимумі — на деяких підприємствах до 200 тис. рублів на місяць.

Інша справа — КНДР.

Профіцит трудових ресурсів та їхня дешевизна. Командно-планова система управління. Можливість трудових репресій та потогінної системи організації виробничого процесу.

росія дасть під ці проекти гроші плюс поділиться технологіями. А КНДР створить цей «Урал».

Невщовзі з Північної Кореї піде вал снарядів та інших боєприпасів. Нам треба бути готовими до цього.

А то у нас хлібом не годуй, дай з товариша Кіма поржати…"

Фото із соцмереж

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