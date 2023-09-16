«Невдовзі з Північної Кореї піде вал боєприпасів»: експерт застеріг від недооцінки домовленостей путіна та Кім Чен Ина
«Не варто недооцінювати домовленості росії та КНДР, — пише Олексій Кущ на своїй сторінці в соцмережах. -
Справа в тому, що Північна Корея може стати своєрідним «Уралом» часів Другої світової.
Багато хто в росії перебував в ілюзії, що зараз у стилі Малишева будуть запущені заводи з виробництва зброї в три зміни. Їх запустили, але ефекту Малишева поки що немає.
Даються взнаки обмеження, які накладаються форматом суспільства споживання та капіталістичним укладом.
У нас багато хто буде сперечатися, але у росіян цілком собі ринкова економіка, хоч і з високим рівнем державного дирижизму. Плюс дефіцит кадрів. Безробіття в росії уперлося в структурний мінімум на 3% і більше трудових ресурсів просто немає. Зарплати і так на максимумі — на деяких підприємствах до 200 тис. рублів на місяць.
Інша справа — КНДР.
Профіцит трудових ресурсів та їхня дешевизна. Командно-планова система управління. Можливість трудових репресій та потогінної системи організації виробничого процесу.
росія дасть під ці проекти гроші плюс поділиться технологіями. А КНДР створить цей «Урал».
Невщовзі з Північної Кореї піде вал снарядів та інших боєприпасів. Нам треба бути готовими до цього.
А то у нас хлібом не годуй, дай з товариша Кіма поржати…"
Фото із соцмереж
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