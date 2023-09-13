Ворог вночі атакував Одещину: збито 32 російські «шахеди»

В ніч на середу, 13 вересня, внаслідок чергової атаки дронів на Одещину пошкоджені припортова та цивільна інфраструктури. Про це повідомив керівник ОВА Кіпер.

Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району.

«На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури.

Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу», — розповів чиновник.

Відомо про 6 постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога.

Над Одещиною сили ППО збили 32 БпЛА типу «Shahed-131/136», повідомили в Силах оборони півдня України.

Наліт тривав чотири з половиною години.

Також військові зазначили, що є влучання по припортовій інфраструктурі, пошкоджені нежитлові будівлі, відбулось займання на стоянці вантажного автотранспорту. Пожежу загасили. Сім водіїв доставили до лікарні.

«Протягом 4,5 годин вночі ворог атакував Одещину ударними дронами. Вкотре цілив по цивільній інфраструктурі Подунав'я. 32 БпЛА типу „Shahed-131/136“ збито силами протиповітряної оборони. На жаль, влучанням по припортовій інфраструктурі понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту. Пожежу оперативно ліквідовано», — повідомили військові.



Нагадаємо, в останні тижні окупанти посилили нічні удари по Одеській області. Вони завдають ударів по припортовій інфраструктурі. Нещодавно через атаку загинув співробітник агропідприємства.

Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на вівторок, 11 вересня, окупанти теж атакували Україну дронами-камікадзе та двома типами ракет. Удари були по Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях. При цьому ППО збила близько 14 ворожих дронів, а більшість ракет не досягли мети.

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