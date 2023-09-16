На Бахмутському напрямку ЗСУ успішно наступають у районі Кліщіївки, на Мар'їнському противник зазнав великих втрат під Урожайним, — Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, зокрема, районі Кліщіївки.

В ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначається, що протягом доби, що минула, на фронті відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 59 авіаційних ударів та здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах.

Окупанти атакували Україну 17 дронами-камікадзе типу «Shahed-136/131», усі знищено засобами протиповітряної оборони України. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався прорвати оборону Збройних Сил України в районах Ягідного та Богданівки Донецької області. В свою чергу Сили оборони за результатами ведення наступальних (штурмових) дій мали успіх в районі Кліщіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут протягом минулої доби ворог здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районі Урожайного Донецької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках українські воїни утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Втрати особового складу армії ворога станом на ранок суботи, 16 вересня, склали 271 790 військовослужбовців. За добу ЗСУ «мінуснули» 4 танки, 10 бойових броньованих машин, 16 артсистем, 24 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 33 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також дві одиниці спецтехніки.

Фото Генштабу

Нагадаємо, що нещодавно бійці Третьої окремою штурмової бригади розповіли, що розбили вщент російську 72 бригаду разом з командуванням та звільнили Андріївку. Ця інформація була офіційно підтверджена.

Фото Генштабу ЗСУ

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