Тренер з боксу помер під час бою своєї дружини за титул чемпіонки світу (фото)

Аргентинський тренер з боксу Дієго Арруа помер у віці 58 років у Тихуані (Мексика) просто під час бою своєї дружини Сабріни Перес проти австралійки Скай Ніколсон за титул чемпіонки світу, повідомляє ESPN з посиланням на президента WBC Маурісіо Сулеймана. Раніше не стало знаменитого тренера Майка Стаффорда, який працював з чотирма чемпіонами світу з боксу.

Фахівець, який тренував дружину, знепритомнів під час перерви між 9-м та 10-м раундами. Арруа терміново доправили до лікарні, де він помер від серцевого нападу.

«З глибоким сумом нам повідомили про раптову смерть аргентинського тренера Дієго Арруа, який переніс руйнівний серцевий напад під час бою Сабріни Перес у Тихуані», — написав Маурісіо Сулейман у соцмережі.

До речі, коли судді після 10-раундового бою оголошували поразку 36-річної Перес (18 перемог, 2 поразки, 1 нічия) від 28-річної Ніколсон (8 перемог) за очками (91:99, 92:98, 93:97) у поєдинку за тимчасовий пояс WBC у напівлегкій вазі, аргентинки у рингу не було. Їй було не до втрати титулу — помирав її тренер та чоловік.

Сабріна Перес оплакує втрату тренера і чоловіка

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боксер впав у кому і помер після яскравої перемоги на шоу Пак'яо.

Фото MATCHROOM BOXING, Instagram

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