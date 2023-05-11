Так і не дізнався, що виграв: боксер впав у кому та помер після яскравої перемоги на шоу Пакьяо (відео)

22-річний філіппінський боксер Кеннет Егано (7 перемог, 3 з них — нокаутом, 1 поразка) помер невдовзі після завершення бою проти Джейсона Факуларіна (4 перемоги, усі — нокаутом, 1 поразка), що пройшов у рамках турніру «Удар за ударом», організованого знаменитим співвітчизником боксерів Менні Пакьяо, що пройшов на Філіппінах.

За підсумками бою Егано переміг досі небитого суперника за очками, але почути вердикт суддів йому не пощастило. Кеннет втратив свідомість прямо в рингу, лікарі безрезультатно намагалися його привести до тями, а потім доставили до лікарні, де в результаті крововиливу в мозок боксер впав у кому.

Відео бою Егано — Факуларін

Пак'яо взяв на себе всі медичні витрати, молодому спортсмену були забезпечені найкращі умови, але лікарі виявилися безсилими й за кілька днів Кеннет помер.

Thank you so much Dubb! Kenneth Egano є боротьба як бойовик still. @MannyPacquiao 's staff має бути виконано, щоб переконатися, що його умова і його love ones already with him. Наші постійні гравці для його відновлення будуть заробити багато для цього boxer названий «El Terrible». pic.twitter.com/oufFPqlrCI - OLE (@ajoaquinarieta) May 8, 2023

«Немає нічого більш цінного, ніж людське життя. Бокс — справді небезпечний вид спорту, і боксери не заслуговують нічого, крім поваги, оскільки вони ризикують своїм життям», — Менні Пакьяо віддав належне померлому боксеру в коментарі місцевим ЗМІ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Кен Бьюкенен, який заслужив пам'ятник за життя.

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