Окупанти вирішили пустити з молотка елітну квартиру Зеленських у Криму: як вона виглядає (фото, відео)

Російська окупаційна адміністрація Криму оголосила, що вони мають намір продати близько 100 українських об'єктів нерухомості, один із яких належить родині президента України Володимиру Зеленському. Це випливає із заяви так званого «спікера кримського парламенту» Володимира Константинова.

Він заявив, що «націоналізоване» майно буде продано незабаром і для цього організовано перші вісім аукціонів із продажу нерухомості українських бізнесменів. За його словами, контракти купівлі-продажу становлять понад 815 мільйонів рублів (8,51 мільйона доларів).

Константинов додав, що найближчим часом заплановано продаж близько 100 об'єктів «націоналізованого» майна. Серед них — житлові приміщення, включаючи квартиру сім'ї президента України Володимира Зеленського, об'єкти санаторно-курортного призначення, торговельні та комерційні приміщення.

У лютому 2023 року окупаційна влада заявила про «націоналізацію» близько 700 об'єктів рухомого та нерухомого майна в Криму. Деякі з них належать високопоставленим політикам та українським бізнесменам. Серед них — Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Арсеній Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергій Тарута. У травні у Криму «націоналізували» квартиру родини Зеленських у Ялті.

За даними ЗМІ, дружина президента України Олена Зеленська придбала квартиру у житловому комплексі «Імператор» у Лівадії площею 129,8 кв. метра у квітні 2013 року разом із паркомісцем площею 16,1 кв. метри. Вартість цього майна оцінювалась у 1,3 мільйона гривень (понад 160 тисяч доларів за курсом валют того періоду).

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Як писали «ФАКТИ», у 2021 році ватажок окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявляв, що подружжя Зеленських сплачує всі необхідні платежі за свою квартиру на окупованому півострові. Заява окупанта прозвучала після того, як Зеленський звернувся до кримчан, назвавши острів вирваним в України серцем і закликав до «повернення додому».

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