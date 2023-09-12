Кримський міст збираються посипати рожевою сіллю: що відбувається
Днями пропаганда агресора визнала, що цього літа завантаження кримських готелів та інших місць розміщення впало вдвічі навіть у порівнянні з минулим роком. При цьому окупанти намагаються демонструвати бадьорість духу й розповідати населенню, що туристів залучатимуть «фейками» у вигляді кінотеатрів на пляжах та глемпінгів у заповідниках.
Проте насправді самі злочинні чиновники розуміють, що єдиними туристами будуть тепер військові агресора. Саме для них біля моря на мисі Кришталевий будують чергові шалмани «бізнес-партнери» незаконного губернатора Михайла Развожаєва — неподалік від подібної циклопічної споруди від колаборанта Едуарда Юркевича, зазначають в Асоціації реінтеграції Криму.
Водночас колаборанти вирішили відзначитися у способах заманювання туристів на окупований півострів. Зокрема, колаборант Леонід Бабашов пообіцяв посипати Кримський міст під час ожеледиці рожевою сіллю, яку добувають на озері Сасик-Сиваш. Щоправда, яка буде різниця між рожевою та звичайною сіллю, він не уточнив. Але різниця в цінах, додають експерти асоціації, свідчить про звичні наміри поживитися на держзакупівлях «ексклюзивної солі».
Нагадаємо, що уряд рф продовжив планові терміни відновлення пошкодженого українським дроном Кримського мосту до кінця року.353