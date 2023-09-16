TikTok проштрафився: ЄС вимагає від популярної платформи 345 млн євро

Євросоюз оштрафував соціальну мережу TikTok (понад 130 мільйонів користувачів у країнах ЄС) на 345 мільйонів євро. Популярна мережа, яка нещодавно надала можливість блогерам отримувати додатковий дохід, порушила європейське законодавство щодо захисту персональних даних. Зокрема, йдеться про особисті дані неповнолітніх.

Розслідування діяльності TikTok проводила ірландська комісія із захисту даних (DPC). Це відомство було обрано Євросоюзом, оскільки європейська штаб-квартира TikTok розташована в Ірландії.

DPC розпочала розслідування у 2021 році. Було встановлено, що облікові записи в TikTok змогли без проблем створити діти віком до 13 років. Також грубим порушенням законодавства є те, що пости неповнолітніх користувачів були повністю доступними для публічного перегляду без жодних обмежень.

На думку DPC, компанія недостатньо врахувала ризики для дітей. Критику викликала також установка про «сімейний зв'язок», за допомогою якої неповнолітні могли на своїй сторінці зробити посилання на обліковий запис одного зі своїх батьків. TikTok, як з'ясувалося, не перевіряє, чи належить цей обліковий запис дійсно батьку або піклувальнику дитини.

Керівництво TikTok не згідно зі штрафом та вивчає можливості подальших дій. Представник компанії зазначив, що спірні установки та функції соцмережі було змінено після 2020 року. А DPC вивчала роботу TikTok на ранньому етапі. Він також повідомив, що тільки цього року соцмережа видалила 17 мільйонів акаунтів, які, ймовірно, належали підліткам молодше 13 років.

Це вже не перший великий штраф для TikTok. У квітні нинішнього року соцмережа була оштрафована у Великій Британії на 12,7 млн фунтів (14,8 млн євро) за те, що в 2020 році допустила реєстрацію 1,4 мільйона підлітків віком до 13 років і використала їхні дані без дозволу батьків. 2021 року за такі ж порушення TikTok оштрафували на 750 тисяч євро в Нідерландах. У 2019 році соцмережа була змушена заплатити 5,7 млн доларів (5,3 млн євро) у США. Однак штраф ЄС став найбільшим за весь час.

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