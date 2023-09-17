Ветеранам та їх сім’ям збільшать фінансування: що відомо

Український ветеранський фонд (УВФ) зможе надавати фінансову підтримку більшій кількості осіб завдяки удосконаленню Порядка використання коштів, передбачених у державному бюджеті для функціонування Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів.

Таке рішення Кабмін ухвали 15 вересня, повідомили в пресслужбі фонду.

Відповідно до нього, відтепер взяти участь у конкурсних програмах УВФ, крім ветеранів війни та членів родин загиблих захисників і захисниць, зможе другий з подружжя ветерана — дружина або чоловік.

Зокрема, право на отримання фінансової підтримки мають дружина або чоловік ветерана, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства як ФОП, якщо їхні проєкти спрямовані на реінтеграцію ветеранів до активного суспільного життя, забезпечення збереження та відновлення ïx фізичного та психічного здоров’я.

Також до одного року зменшили термін реєстрації юридичних осіб та громадських об’єднань зі статусом юридичної особи, засновниками яких є члени сімей загиблих захисників і захисниць.

Таким чином, коло осіб, які можуть подати заяву на отримання грантів на розвиток власного бізнесу, розширилось.

Нагадаємо, що попри війну, в Україні також проводять реформування пенсійної системи, яке дозволить підвищити середній розмір пенсійних виплат до 6 тисяч гривень на місяць.

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